Kein Bicanorm und Nephrotrans: Patienten werden sauer

Ein ausgeglichener Säure-Base-Haushalt ist Voraussetzung für störungsfreie Stoffwechselprozesse. Enzyme, Hormone, Muskel- und Nervenzellen benötigen für ihre Funktion einen optimalen pH-Wert, dessen Bereich oft in engen Grenzen liegt. Der pH-Wert des Blutes liegt zwischen 7,35 und 7,45 und wird im Wesentlichen von vier Puffersubstanzen aufrechterhalten: Phosphat (HPO 4 2-) und Hämoglobin intrazellulär, Bicarbonat (HCO 3 -) und Plasmaproteine extrazellulär. Hinzu kommen die Ausscheidung von Wasserstoff-Ionen und Bicarbonat über die Nieren und die Abatmung von Kohlenstoffdioxid über die Lunge. Eine Verschiebung zu niedrigeren pH-Werten kann die Folge einer unzureichenden Atmung (respiratorische Azidose) oder stoffwechselbedingt (metabolische Azidose) sein, beispielsweise durch Ketoazidose, Laktatazidose, Aufnahme von Toxinen (z. B. Salicylate, Methanol) oder einer Nierenkrankheit. Während die respiratorische Azidose in der Regel kein Eingreifen in den Säure-Basen-Haushalt erfordert, wird bei der metabolischen Azidose heute oft interveniert.