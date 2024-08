Kabinett ebnet Weg für Gesundes-Herz-Gesetz

Im Moment sei die Situation in Deutschland beklagenswert, erklärte Lauterbach in einer Pressekonferenz nach der Kabinettssitzung: Die Lebenserwartung sei im internationalen Vergleich gering, doch die Pro-Kopf-Ausgaben für die Gesundheitsversorgung hoch. Das liege nicht zuletzt daran, dass Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erst spät erkannt und behandelt würden. Und genau das soll sich nun ändern. Dafür sieht das GHG den Ausbau von Früherkennungsuntersuchungen, neue strukturierte Behandlungsprogramme und verbesserte Therapiemöglichkeiten vor. Zudem sollen Apotheken verstärkt in die Beratung und Prävention einbezogen werden. All das soll zu weniger Herzinfarkten und Schlaganfällen führen – und damit letztlich auch das Demenzrisiko senken.

Sport und gute Ernährung reichen nicht in allen Fällen

Lauterbach, dem immer wieder vorgehalten wird, er setze mit dem GHG auf „Pillen“ statt Bewegung und gesunde Ernährung, betonte, dass ein positiver Lebenswandel für alle das Beste sei, um Herztode zu vermeiden. „Genauso wichtig ist aber auch, dass wir vererbte Risikofaktoren früher erkennen und besser bekämpfen“. Bei familiärer Hypercholesterinämie, möglichst schon im Kindesalter entdeckt, helfen eine gute Ernährung und Sport allein nicht, es müssten auch Lipidsenker zum Einsatz kommen. Der Minister betonte, dass in anderen Ländern – etwa Großbritannien – bereits gute Erfahrungen gemacht wurden. An diesen internationalen Vorbildern orientiere sich das GHG.