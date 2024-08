Cannabinoide gegen Schlafstörungen einsetzen?

Ältere mit Schlafstörungen sollten bei Cannabinoiden vorsichtig sein

Damit die Anwendung von Cannabino­iden bei Älteren gegen Schlafstörungen, aber auch bei anderen Beschwerden wie Schmerzen, Angst oder Inappetenz sicher ist, müssen laut Winter einige Besonderheiten dieser Altersgruppe beachtet werden. So verdienen vor allem die potenziellen Auswirkungen von Cannabis auf die kognitiven Funktionen, das Sturzrisiko sowie die Wechselwirkungen mit Dauermedikamenten besondere Beachtung. Solange noch keine Ergebnisse aus großen kontrollierten Studien vorliegen, empfiehlt der Neurologe eine Anwendung nach dem Prinzip: „Start low, go slow, keep (it) low“.

