Die Vorsitzende des Bundesverbandes PTA (BVpta), Anja Zierath, war „geflasht“: In Münster ist das neue Gebäude der Schule für pharmazeutisch-technische Assistentinnen und Assistenten in Anwesenheit von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) eingeweiht (PTA) worden, wie der Apothekerverband Westfalen-Lippe (AVWL) an diesem Montag mitteilte. In der neuen Heinrich-Salzmann-Schule, der AVWL ist Bauherr, können doppelt so viele PTA ausgebildet werden, wie bisher.

„Ich möchte, dass Apotheke cool wird – dazu muss auch Ausbildung wieder cool werden. Und was gibt es Cooleres als dieses Gebäude hier?“, fragte die BVpta-Vorsitzende Zierath. Münsters Bürgermeisterin Angela Stähler sagte in ihrem Grußwort: „Helle Räume, moderne Labore und hervorragende Voraussetzungen, um die Schüler auf die Digitalisierung im Gesundheitswesen vorzubereiten“.