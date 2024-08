Laut dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) sind in Deutschland drei Arzneimittel mit dem Wirkstoff Cytisin (Synonym Cytisiniclin) zugelassen. In der Lauer-Taxe® ist jedoch derzeit nur das rezeptpflichtige Präparat Asmoken gelistet. In neun EU-Ländern sei Cytisin auch in der Selbstmedikation für die Raucherentwöhnung verfügbar. Neben Cytisin sind in Deutschland auch Bupropion und Vareniclin nur auf Rezept für die Raucherentwöhnung erhältlich. Lediglich Nikotinersatz-Präparate sind seit 1994 in Deutschland in der Selbstmedikation verfügbar.

Bereits 2023 hatte der Sachverständigen-Ausschuss für Verschreibungspflicht einen Antrag auf Entlassung aus der Verschreibungspflicht für Cytisin 1,5 mg in Deutschland abgelehnt. Unter anderem wurde das komplizierte Behandlungsschema als Grund für die Entscheidung angeführt. Nun nahm 2024 ein anderer Antragsteller einen neuen Anlauf für den OTC-Switch, scheiterte jedoch ebenfalls – obwohl er extra eine patientengerechte (aber nicht rechtsverbindliche) Blister-Kennzeichnung für die sichere Anwendung des Arzneimittels in seinem Antrag berücksichtigt hatte. Warum scheiterte auch dieser Antrag?