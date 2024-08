Literatur

[1] Scholz S et al. The Burden of Respiratory Syncytial Virus (RSV) in Germany: A Comprehensive Data Analysis Suggests Underdetection of Hospitalisations and Deaths in Adults 60 Years and Older. Infect Dis Ther 2024;13(8):1759-1770, doi: 10.1007/s40121-024-01006-0

[2] Wilson E et al. Efficacy and Safety of an mRNA-Based RSV PreF Vaccine in Older Adults. N Engl J Med 2023;389(24):2233-2244, doi: 10.1056/NEJMoa2307079

[3] Pressemitteilung der Moderna Germany GmbH. Europäische Kommission genehmigt den RSV-Impfstoff mRESVIA® von Moderna gegen das Respiratorische Synzytialvirus (RSV). 23. August 2024

[4] Robert-Koch-Institut. Epidemiologisches Bulletin 32/2024 vom 8. August 2024