An diesem Mittwoch werden in Erfurt Apothekenteams aus ganz Thüringen auf die Straße gehen, um gegen die Apothekenreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zu demonstrieren. Unterstützt werden sie von Kolleginnen und Kollegen aus weiteren Bundesländern. Parallel dazu läuft auch eine Demo in Dresden, beide Veranstaltungen werden miteinander verknüpft.

Protestieren, ja oder nein? Diese Frage kam in den vergangenen Monaten innerhalb der Apothekerschaft immer wieder auf. Die Thüringer Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie, Heike Werner (Partei die Linke), sagt: „Der Protest hat etwas gebracht“. Im Podcast „Dein Rezept fürs Leben“ der Landesapothekerkammer Thüringen (LAKT) sagte die seit 2014 amtierende Ministerin dem LAKT-Geschäftsführer Danny Neidel, das sehe man daran, dass das Gesetz noch immer nicht im Bundeskabinett gewesen ist.

Die Apotheken hätten sich lange zurückgehalten, da sie ihre Aufgabe der Arzneimittelversorgung sehr ernst nähmen. Am Ende sei die Not aber so groß geworden, dass sie aktiv geworden seien, so Werner, sie verstehe das.