Jobrad - Vorteile für Mitarbeitende

Wenn Mitarbeiter das Auto für den Weg in die Arbeit stehen lassen und es gegen ein Fahrrad eintauschen, hat das viele Vorteile. Die tägliche Bewegung, die etwa beim Weg zum Arbeitsplatz und wieder nach Hause oder auch für private Fahrten zurückgelegt wird, ist gesund und hält fit. Je nach Anzahl gefahrener Kilometer ein guter Ausgleich zur meist stehenden oder auch sitzenden Zeit in der Apotheke.

Je nach Verkehrslage und den Bedingungen auf dem Arbeitsweg bringt Fahrradpendlern das Radfahren auf dem Weg in die Arbeit auch eine gewisse Zeitersparnis, wenn etwa zeitraubende Staus umfahren werden können oder der Halt an jeder Haltestelle mit den öffentlichen Verkehrsmitteln entfällt. Mit E-Bikes mit Tretunterstützung, mit denen eine Geschwindigkeit bis zu 25 km/h erreicht werden kann, können auch längere Strecken zurückgelegt werden, ohne total entkräftet am Arbeitsplatz anzukommen. Hinzu kommt, dass Fahrradfahren die Umwelt schont. Keine schädlichen Ab­gase belasten die Umgebung und mit einem E-Bike wird beispielsweise auch weniger Strom verbraucht als mit einem E-Auto. Das bedeutet zusätzlich, dass bares Geld, so etwa auch für öffentliche Verkehrsmittel eingespart werden kann. Vielleicht schafft der ein oder andere sein Auto gänzlich ab und spart so zudem, neben Spritkosten sogar die KFZ-Steuer und Autoversicherung.

Auch verglichen mit dem direkten Kauf eines Fahrrads lässt sich durch das Fahrradleasing Geld sparen. Statt der größeren Investition in ein Fahrrad oder E-Bike, zahlt der Arbeitnehmende beim Leasing nur kleine monatliche Raten. Viele Anbieter sind dabei nicht an bestimmte Marken gebunden. Darum ist es meistens möglich, dass sich der Mitarbeiter genau den Fahrradtyp oder die Fahrrad-Marke aussuchen kann, die er sich vorstellt. Je nach Vertrag des Arbeitgebers mit einem Leasinganbieter können aber auch Preis, Art des Rades und spezielles Zubehör vorgegeben sein.

Auch die Fahrrad-Versicherung, wie etwa eine Vollkasko­versicherung, ein Diebstahlschutz, der Ersatz von Verschleißteilen sowie Services und Inspektionen sind meist inkludiert. So hat etwa bei BusinessBike jedes Fahrrad eine Vollkaskoversicherung und einen europaweiten Pick-up Service bei Pannen.

Am Ende der Leasinglaufzeit, die in der Regel 36 Monate umfasst, ist es möglich sich ein neues Rad zum weiteren Leasing auszusuchen. So bleiben die Räder auf dem neuesten Stand der Technik und es werden keine teuren Reparaturen notwendig. Das alte Rad muss dabei nicht gekauft werden, kann aber oftmals zu einem Restwert erworben werden. Dabei muss die Differenz zwischen dem Marktwert für das gebrauchte Fahrrad und dem tatsächlich gezahlten Preis als geldwerter Vorteil versteuert werden. Viele Leasingfirmen übernehmen dabei diese Steuerlast.

Vorteile des Bikeleasings für Apothekeninhaberinnen und -inhaber

Legen Apothekeninhaber bei ihrem Apothekenkonzept verstärkt ein Augenmerk auf Nachhaltigkeit, so fügt sich das Angebot, Mitarbeitenden ein Fahrradleasing anzubieten, gut in das nachhaltige Gesamtbild ein. Der Mitarbeiter tut zudem etwas für seine Gesundheit, indem er sich regelmäßig bewegt, was ebenfalls dem Unternehmen zugute­kommen kann, da Krankheitstage möglicherweise zurückgehen – auch weil überfüllte öffentliche Verkehrsmittel weniger genutzt werden und die Ansteckungsgefahr somit sinkt. Das Prinzip des Fahrradleasings kann also gewissermaßen als modernes betriebliches Gesundheitsmanagement angesehen werden bzw. ein solches sinnvoll ergänzen. Insgesamt kann es dazu beitragen, das Image der Apotheke zu verbessern und sie als modern, umweltbewusst und mitarbeiterfreundlich zu präsentieren. Mitarbeiterparkplätze von Apotheken, die mit Parkplatzmangel zu kämpfen haben, werden entlastet. Diese können dann von Angestellten genutzt werden, für die ein Dienstrad etwa wegen eines zu weiten Weges zur Arbeit nicht infrage kommt.