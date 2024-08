So wichtig Azithromycin in der alltäglichen Praxis also ist, auch seine Anwendung wird derzeit auf europäischer Ebene hinterfragt, um einen unkritischen und übermäßigen Einsatz zu verhindern. Die Ergebnisse stehen noch aus, eine Empfehlung des europäischen Pharmakovigilanz-Ausschusses wird für September erwartet.