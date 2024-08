Mit einigen hundert Teilnehmern wird in Thüringen und Sachsen bei den Apothekenprotesten am kommenden Mittwoch gerechnet. Unterstützt werden die Apothekenteams von mehreren anderen Verbänden. Brandenburg, Berlin und Hessen schicken beispielsweise Shuttlebusse. In Sachsen-Anhalt rief der Verband seine Mitglieder auf, wenn möglich, zu den Demos zu fahren.

Der Bayerische Apothekerverband (BAV) bietet seinen Mitgliedern nun an, auch die Fahrtkosten nach Erfurt zu erstatten, wie aus einer aktuellen Mitteilung hervorgeht. Man wisse, dass die Demo am 28. August terminlich in die Ferien fällt und die Personaldecken in den Apotheken dünn sein werden, die Fahrzeiten lang. Aber man wolle „nichts unversucht lassen, dem Reformvorhaben des BMG an allen nur denkbaren Stellen entgegenzutreten“, heißt es.

Bis zum 26. August kann man sich anmelden, damit die Geschäftsstelle genug Zeit für die Planung der Fahrtkostenübernahme hat. Die Mail soll mit Hinweis auf die Anzahl der mitfahrenden Personen und den Abfahrtsort formlos an protestaktion@abayern.de gerichtet werden.