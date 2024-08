Kathrin Luboldt erneut Vizepräsidentin

Und auch bei der Wahl der Vizepräsidentin waren sich alle einig. Ebenfalls zum zweiten Mal ins Amt gewählt wurde Kathrin Luboldt (Liste der Erfahrung) mit 88 Stimmen (Nein-Stimmen: zehn, Enthaltungen: keine, ungültig: keine, insgesamt 98 Stimmen abgegeben). Auch sie wurde ohne Gegenkandidat:in gewählt. Die Pharmazeutin ist seit vielen Jahren berufspolitisch aktiv und leitet die Damian-Apotheke in Dinslaken.

Vorstandsmitglieder: Einige neue Gesichter

Bei der Wahl der Beisitzer:innen stimmte eine deutliche Mehrheit der Delegierten für die vorgeschlagenen 14 Kandidat:innen. Es gab keine Gegenstimmen und wenige Enthaltungen. Der neue Vorstand setzt sich aus sieben Frauen und sieben Männern zusammen, darunter auch einige neue Gesichter. Auch die 14 Stellvertreter:innen wurden mit einer deutlichen Mehrheit gewählt.

Für das Gremium ist es nun an der Zeit nach vorne zu schauen, wie Hoffmann bereits in seiner Begrüßungsrede deutlich machte: „Wir wollen heute die Weichen stellen, um die erfolgreiche Arbeit nicht nur fortzusetzen, sondern weiterentwickeln und auf eine neue Ebene katapultieren.“ In dieser Zeit der Veränderung müsse man für Halt und Konsistenz sorgen.