Literatur

[1] Todesfälle in Italien: Wie gefährlich ist die Violinspinne? Meldung dpa

[2] Oliveira-Mendes BBR et al. From taxonomy to molecular characterization of brown spider venom: An overview focused on Loxosceles similis. Toxicon 2020;173:5-19, doi: 10.1016/j.toxicon.2019.11.002

[3] Arnold TC. Brown Recluse Spider Envenomation. Medscape 21. Oktober 2021, emedicine.medscape.com/article/772295-overview#a4