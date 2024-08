Aktuelle News in Kürze: Erfahren Sie in den ApoNews, weshalb der Kabinettsbeschluss zur Apothekenreform erneut verschoben ist, warum die Apothekenteams in Sachsen und Thüringen am 28. August auf die Straße gehen und welche Wirkstoffe gefährliche Wechselwirkungen mit Tramadol eingehen können.