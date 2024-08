Auch Heidenblut hatte bereits in der Vergangenheit Kritik an den Plänen zur „Light-Apotheke“ geäußert und bekräftigte diese Haltung nach Aussage der Noweda auch bei seinem aktuellen Besuch. Zudem sprach er sich für eine angemessene Finanzierung aus: „Eine Umverteilung der Honorare reicht nicht aus. Wir müssen grundsätzlich mehr Geld in das System stecken.“