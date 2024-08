So berichtet DocMorris, dass in den ersten sechs Monaten 2024 bei einem Umsatz von

530,1 Millionen Franken zwar der Break-even und damit die Schwelle zum Gewinn erreicht wurde – allerdings ohne das wichtige eRx-Geschäft, also ohne jene Erträge mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, die per E-Rezept gemacht worden sind. Inklusive dieses Geschäftes betrug das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Konzern im ersten Halbjahr -20,1 Millionen Franken und hat sich damit gegenüber dem Verlust der Vorjahreszeit von -20,8 Millionen Franken nur leicht verbessert. Unter dem Strich fuhr das Unternehmen im ersten Halbjahr einen Nettoverlust von -37,9 (1. HJ. 2023: -58,2) Millionen Franken ein. Auch die Eigenkapitaldeckung ist zurückgegangen: Während das Unternehmen zum Jahresende 2023 noch ein Eigenkapital von 430,5 Millionen Franken auswies, waren es zum 30. Juni 2024 nur noch 399,7 Millionen Franken. Die Eigenkapitalquote sank damit von 49,7 Prozent auf 43,7 Prozent, die liquiden Mittel beliefen sich per 30. Juni 2024 auf 195 Millionen Franken.

Während sich das OTC-Geschäft nach Unternehmensangaben im bisherigen Jahresverlauf plangemäß entwickelt hat, führte der „eingeschränkte Marktzugang bis zur Einführung der CardLink-Lösung“ in Deutschland zu rückläufigen papierrezeptbasierten Umsätzen und geringeren Deckungsbeiträgen. Seit Mitte April wachse das Rx-Geschäft hingegen „aufgrund der erfolgreichen Neukundenakquisition kontinuierlich.“