Thüringen: Lauterbach-Empfang mit Infoständen und Petition

„Die Thüringer Apotheken stehen vor zwei großen Herausforderungen, auf die wir die Bevölkerung mit unserer Petition aufmerksam machen wollen“, sagt Danny Neidel, Geschäftsführer der Landesapothekerkammer Thüringen laut einer Pressemitteilung von diesem Montag. „Das sogenannte ‚Apotheken-Reformgesetz‘ greift in bisher nicht dagewesener Deutlichkeit das System der Arzneimittelversorgung in Deutschland an und zielt damit auf die Zerstörung einer wesentlichen Säule unseres solidarischen Gesundheitssystems.“ Ein weiteres Problem sei „der künstlich erzeugte und politisch zu verantwortende Mangel an Apothekerinnen und Apothekern“, das Thüringen mittelfristig „mit voller Wucht treffen wird“.

Seit Jahren sei der Bedarf an Studienplätzen höher als das Angebot, so Neidel. Das zeige sich bereits in der sinkenden Zahl an Apotheken. „Es fehlt der politische Wille die Ursache für das Problem anzugehen, stattdessen soll durch die ‚Pseudo-Apothekenreform‘ der Mangel kaschiert werden, in dem man etwas zur ‚Apotheke‘ macht, das eigentlich nichts anderes als eine Abgabestelle ist“, so Neidel.

„Die persönliche Verantwortlichkeit unseres Berufsstandes und damit ein ganz wesentliches Stück Patientensicherheit gehen damit verloren. Der Minister weiß das. Wenn er es trotzdem in sein Gesetz schreibt, dann bereitet er einen Systemwechsel vor“, so der Geschäftsführer. „Denn acht Stunden Anwesenheit in der Woche sind dann auch nicht mehr nötig, dann geht es auch ganz ohne. Und das ist dann nicht mehr die sichere und patientennahe Arzneimittelversorgung, für die wir als Apothekerinnen und Apotheker stehen.“ Laut Neidel ist das „die Kommerzialisierung der Arzneimittelversorgung“ und bedeutet letztlich, „dass das Geld wichtiger ist als das Patientenwohl“.