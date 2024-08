Migränemittel gegen Akne und Rosazea

Literatur

Thang CJ et al. Calcitonin Gene-Related Peptide Inhibition and Development of Acne and Rosacea. JAMA Dermatology 2024, online publiziert am 10. Juli 2024, DOI: 10.1001/jamadermatol.2024.2182

Erenumab bei Rosazea untersucht. Migräne­antikörper lindert Rötungen und Flushing. DAZ 2024,Nr. 21,S. 28, www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2024/daz-21-2024/erenumab-bei-rosazea-untersucht

Makrantonaki E et al. An update on the role of the sebaceous gland in the pathogenesis of acne. Dermatoendocrinol 2011;3(1):41-49