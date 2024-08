Homöopathie, Chondroitin oder NSAR: Was hilft bei Gonarthrose?

Aufgrund der hinreichend bekannten Nebenwirkungen sollten NSAR nur bei unzureichender Wirksamkeit oral eingesetzt werden. Um das Risiko für Magenulkus und Co. bestmöglich zu reduzieren, sollten verschiedene NSAR nicht miteinander kombiniert und die niedrigst mögliche Einzeldosis angesetzt werden, die zur Symptomkontrolle nötig ist. Ab 60 Jahren sollten zudem nichtsteroidale Antirheumatika mit kurzer Halbwertszeit bevorzugt werden. Naproxen mit einer Halbwertszeit von 10 bis 18 Stunden scheidet damit aus. Außerdem sind alle Patienten über mögliche gastrointestinale Beschwerden, wie Sodbrennen, Oberbauchschmerzen und Dyspepsie, aufzuklären. Bei erhöhtem Risiko für gastrointestinale Nebenwirkungen wird in der Leitlinie die zusätzliche Verordnung eines Protonenpumpenhemmers (PPI) empfohlen. Hatte der Patient bereits ein blutendes Ulkus, sollten Inhibitoren der Cyclooxigenase 2 (COX-2-Inhibitoren) zusammen mit PPI eingesetzt werden, wenn eine orale Therapie erforderlich ist. In der Theorie entpuppte sich Diclofenac (150 mg/Tag) oder Etoricoxib (60 mg/Tag) als die wirksamste Intervention bei Patienten mit Knie- oder Hüftgelenksarthrose.