Kaninchen-Test wird zum Juli 2025 aus Arzneibuch gestrichen

Wie die DAZ bereits vergangenes Jahr berichtete, war der Test schon seit einiger Zeit nicht mehr in den nationalen Pharmakopöen in Europa und den USA vorgeschrieben – weil es Alternativen gibt. Zudem beschloss die Europäische Arzneibuchkommission schon im Jahr 2021, den Rabbit Pyrogen Test (RPT) aus der European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) – dem Europäischen Arzneibuch – zu streichen: Es sollte ein neues Kapitel „5.1.13. Pyrogenicity“ eingeführt werden, das Pyrogenität und die dazu verwendeten Tests neu definiert. Die rund 60 Stellen in dem Gesamtwerk, in denen es einen Bezug zum RPT gibt, sollten ebenfalls bis spätestens Juli 2026 ausgetauscht sein, hieß es.

Nun hat die Europäische Arzneibuchkommission in ihrer 179. Sitzung im Juni 2024 den Kaninchen-Pyrogentest in 57 Arzneibuchmonographien gestrichen und das neue Kapitel eingeführt. Die überarbeiteten Texte, in denen der RPT wegfällt, werden in der Ergänzung 11.8 der Ph. Eur. veröffentlicht und sollen ab dem 1. Juli 2025 in Kraft treten.