Alliance Healthcare Deutschland nun auch mit eigener App

Auch der Großhändler Alliance Healthcare Deutschland (AHD) will sich gemeinsam mit seinem technischen Dienstleister Mauve anschließen. Bislang gab es allerdings keine App, die ist aber für CardLink-Verfahrens zwingend erforderlich. Am gestrigen Dienstag teilte das Unternehmen nun mit, die App apotheke.com einzuführen.

Verknüpfung nur mit Gehe- und AHD-Shops

Über den integrierten Apothekenfinder sollen Endverbraucher*innen dort bundesweit ihre Apotheke auswählen. Wenn deren Webseiten mit Onlineshop von AHD oder Gehe stammen, kann sie als Stammapotheke in der App hinterlegt werden. Per App können dann die Angebote der Apotheke genutzt und E-Rezepte digital eingelöst werden, heißt es. Die App apotheke.com wird laut AHD noch im August in den gängigen App-Stores zum Download bereitstehen. Von der Apotheken-Website aus, per QR-Code auf den Werbemitteln der Apotheke und am PoS können Apotheken ihre Patient*innen aber auch direkt zur App lotsen. CardLink wird angebunden, sobald es zur Verfügung steht.

Die technische Anbindung der Apotheken-Website mit Onlineshops in der App apotheke.com ist kostenfrei für alle Mitglieder der Apothekenkooperationen Alphega und gesund leben sowie für alle Großhandelskunden, die den Website-Service mit Onlineshop von AHD und Gehe nutzen. AHD verspricht zudem, die Entwicklungen und regelmäßigen Aktualisierungen im Google Play und Apple App Store zu übernehmen. Die Kooperationen Alphega und gesund leben wollen darüber hinaus den Service einer Website mit Onlineshop-Lösung inklusive App in den Stufen Platin und Diamant für Alphega-Apotheken sowie Plus und Pro für gesundleben-Apotheken ab September grundsätzlich kostenfrei anbieten.