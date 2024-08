Migräne-Antikörpertherapie bei Schmerzmittel-Übergebrauch hilfreich

Wenn akute Kopfschmerzen häufig auftreten und jeweils mit Schmerz- oder Migränemitteln behandelt werden, können sich aus episodischen schließlich chronische Kopfschmerzen entwickeln. MOH sind Kopfschmerzen, die an mindestens 15 Tagen pro Monat auftreten und mit der Einnahme von Triptanen, Mutterkornalkaloiden oder Kombinationsanalgetika an mindestens zehn Tagen oder mit der Einnahme von nichtsteroidalen Analgetika (NSAR) oder Paracetamol an mindestens 15 Tagen pro Monat behandelt werden.

Kopfschmerzpatienten, die in spezialisierten Kopfschmerzzentren in Deutschland behandelt werden, haben in 40 bis 50% der Fälle einen Kopfschmerz als Folge des Übergebrauchs von Schmerz- und Migränemitteln. Wenn vor dem chronischen Kopfschmerz kein episodischer Kopfschmerz bestand, muss durch geeignete bildgebende oder laborchemische Verfahren eine sekundäre Ursache (z. B. idiopathische intrakranielle Hypertension) ausgeschlossen werden.

Patienten, bei denen die häufige Einnahme von Schmerz- oder Migränemitteln auf die Entwicklung eines MOH schließen lässt, sollten in Apotheken eine Aufklärung dieser speziellen Art der Kopfschmerzen erhalten und an einen Kopfschmerzspezialisten verwiesen werden. Bereits die Beratung und Schulung der Patienten führten in Studien bei 64 bis 92% der Fälle zum Erfolg.