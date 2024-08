Was bringen digitale Marktplätze den Apotheken?

Was also tun?

Somit umweht die Plattformen stets ein Hauch von Ambivalenz. Der Angst, Stammkunden zu verlieren, weil sie über eine Plattform zu einer anderen Apotheke gelotst werden, steht die Hoffnung gegenüber, über diesen Weg selbst von Neukunden profitieren zu können. Zumindest aber wünscht man sich als Teilnehmer an einer Plattform, dass über die Marketing-Aktivitäten der Plattform die eigenen Bestandskunden aktiviert, an die eigene Apotheke gebunden und zusätzliche Umsätze durch Impulskäufe generiert werden. Die aktuellen Plattformbetreiber haben ihre Wurzeln so tief in der Apothekenbranche, dass nicht vorstellbar ist, dass sie an Externe veräußert werden könnten. Es wird also auf lange Sicht immer ein „Miteinander“ und kein „Gegeneinander“ zwischen Plattform und Apotheken geben.

Um zum Abschluss noch einmal die Analogie zu den Märkten zu bemühen: Der größte Marktplatz der Welt ist nun einmal das Internet. Wer dort bereits eine relevante Präsenz hat, beispielsweise über eine eigene App oder eine tolle Webseite, und es schafft, darüber seine Stammkunden ganz eng und dauerhaft an die eigene Apotheke zu binden – so jemand hat keinen Handlungsbedarf. Hat die eigene Apotheke hingegen noch gar keinen Stand auf dem größten Marktplatz der Welt, so könnte der Zugang über eine Plattform durchaus der schnellste Weg dorthin sein. Wie langfristig das ist oder ob nicht doch die eigene App oder die eigene Homepage der bessere Marktstand sind, das ist sicherlich eine Einzelfallentscheidung. Das zeigen nicht zuletzt auch die Stimmen, die wir von teilnehmenden Apotheken der verschiedenen Plattformen erhalten haben. |