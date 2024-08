Apothekenreform: Um jeden Preis ohne den Bundesrat

Doch das formelle Gesetzgebungsverfahren ist eine andere Sache. Offenbar bemüht sich das Bundesgesundheitsministerium gezielt, eine Pflicht zur Zustimmung des Bundesrates zu vermeiden. Das ist an der Entwicklung des Entwurfs für die Apotheken-Reform erkennbar. Eine Mitte Juli vorgenommene Änderung des Entwurfs unterschied sich von der vorherigen Fassung außer in redaktionellen Kleinigkeiten praktisch nur in der Streichung der Pläne, mit denen Anerkennungsmöglichkeiten für ausländische Fachkräfte mit nicht abgeschlossener Ausbildung geschaffen werden sollten.