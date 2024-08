Rx weiter positiv – OTC-Daten mit winzigem Lichtblick

Die neuesten Daten beziehen sich auf die 27. bis 30. Kalenderwoche, also die Zeit vom 1. bis 28. Juli. Die vorige Analyse umfasste die Zeit vom 3. bis 30. Juni

Rx: Auch beim Absatz weiterhin deutlich positiv

In der ersten bis dritten Juliwoche war der Rx-Absatz jeweils etwa 4 Prozent höher als in der Vergleichswoche des Vorjahres. Der Rx-Umsatz lag jeweils knapp 7 bis knapp 9 Prozent über dem Vorjahreswert (siehe Abbildung 1). In der vierten Juliwoche war der Rx-Absatz gegenüber 2023 praktisch unverändert und der Rx-Umsatz legte um 3,56 Prozent zu. Die vierte Juliwoche war also die schwächste Woche des Monats. Damit ergibt sich insgesamt eine weiter günstige Entwicklung im Rx-Bereich. Der kumulierte Rx-Absatz für das laufende Jahr stieg bis zum Ende der 30. Woche um 4,8 Prozent, der kumulierte Rx-Umsatz um 9,8 Prozent, jeweils im Vergleich zu 2023. Damit bleibt es beim deutlich erhöhten Rx-Absatz im Vergleich zum Vorjahr. Wegen der Rx-Preisbildung sollte das günstig auf die Roherträge der Apotheken wirken. Das Plus beim Rx-Umsatz ist allerdings deutlich größer als beim Rx-Absatz. Demnach bleibt der problematische Trend zu immer teureren Rx-Arzneimitteln erhalten. Das zeigt sich insbesondere in der langfristigen Entwicklung. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 stieg der kumulierte Rx-Absatz 2024 bis zum Ende der 30. Woche nur um 9,2 Prozent, der kumulierte Rx-Umsatz hingegen um 34,6 Prozent.