Kubicki sieht Beweise für politische Einflussnahme auf Corona-Krisenstab

Zu Beginn des Jahres 2022 entschied sich der Deutsche Bundestag gegen die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht, die vom BMG unter Führung von Karl Lauterbach (SPD) angestrebt wurde. Damals setzte sich die Omikron-Variante als dominierende Mutation des SARS-CoV-2-Virus durch. Diese ging in den meisten Fällen mit leichteren Krankheitsverläufen und geringeren Hospitalisierungszahlen einher.

Kubicki meint, damals habe es seitens der Bundesregierung ein „vitales politisches Interesse an einer breiten Corona-Furcht in der Bevölkerung“ gegeben. Den politischen Entscheider*innen passte es demnach nicht in die Agenda, eine Herabstufung der Gefahrenlage vorzunehmen, obwohl der wissenschaftliche Erkenntnisstand dies nahelegte. Am 25. Februar sei in den Protokollen nachzulesen, dass eine vom RKI beabsichtige Herabstufung vom BMG abgelehnt wurde. Auch die Aufzeichnungen vom 20. April 2022 werden in diesem Zusammenhang von Kubicki zitiert: „In Hinblick auf das BMG sollte die Herabstufung aus strategischen Gründen zunächst auf hoch und nicht moderat erfolgen.“