Erneuter Gesundheitsnotstand durch Affenpocken-Virus?

Daten des Gesundheitsministeriums der Demokratischen Republik Kongo und der WHO zeigen, dass ab Mai die Zahl der Neuerkrankungen dramatisch zugenommen hat [1, 2]. In der ersten Maiwoche wurden 755 Erkrankungen labordiagnostisch bestätigt. Die Todesfallrate betrug 5,3%. Mpox-Fälle sind mittlerweile in 23 der 26 Provinzen dokumentiert. Zwischenzeitlich hat sich der Erreger auf die Nachbarländer der Demokratischen Republik Kongo ausgebreitet. Auch West- und Südafrika hat die Virusvariante bereits erreicht. Im 1500 Km entfernten In Nigeria sind bislang 858 Fälle dokumentiert.

Nach dem durch die Mpox-Variante II verursachten Ausbruch in 2022 mit mehr als 90.000 gesicherten Erkrankungen in 117 Ländern hatte die WHO einen strategischen Rahmenplan zur Mpox-Bekämpfung entwickelt, der für alle Mitgliedsländer bindend ist. Dort wird auf 48 Seiten akribisch aufgelistet, welche Maßnahmen die nationalen Gesundheitsbehörden durchführen müssen, um Ausbrüche zu verhindern.

Die erneute Mpox-Epidemie in der Demokratischen Republik Kongo zeigt, dass dort – und vermutlich auch in anderen zentralafrikanischen Ländern – der Masterplan gar nicht oder nur unzureichend umgesetzt wurde. Wohl deshalb sah sich jetzt die WHO gezwungen, das Expertenteam für die Ausrufung der „gesundheitlichen Notlage internationaler Tragweite“ erneut einzuberufen.

Von Reisen in die Demokratische Republik Kongo und die angrenzenden Länder ist dringend abzuraten. Bei Reisen in andere afrikanische Länder mit Mpox-Erkrankungen – derzeit Benin, Ghana, Liberia, Kamerun, Kenia, Mosambik, Nigeria, Südafrika und Uganda – ist Vorsicht geraten.