Im Gespräch mit der DAZ weist der Vorstandsvorsitzende Peter Goldschmidt nun darauf hin, dass das Unternehmen auch heute „bei den Apotheken unverändert stark sehr präsent“ sei: „Als Stada-Gruppe, also mit unseren Dachmarken Stada und Aliud gemeinsam, sind wir die Nummer 1 im Consumer Healthcare-Geschäft und die Nummer 2 im Bereich der verschreibungspflichtigen Generika in Deutschland.“ Er hebt zudem hervor, dass das Unternehmen drei Außendienste nur für die Apotheken unterhält: „Einer vertreibt unsere großen Marken wie beispielsweise Grippostad, Ladival oder Elotrans, ein anderer verkauft unsere so genannten „INN Generics“, wie beispielsweise Stada Paracetamol. Und dann haben wir noch einen Außendienst für dermatologische Produkte.“ Darüber hinaus biete man mit der auf Generika spezialisierten Tochterfirma Aliud sowohl verschreibungspflichtige als auch Consumer Healthcare-Generika an. Außerdem sei man bei den Onlineapotheken „sehr präsent.“

Bedeutung der Apotheker unverändert hoch

Mit Blick auf die Zukunft der Apotheken und die geplante Apothekenreform stellt Goldschmidt fest: „Wir sind ein Fan der Apotheke. Die Bedeutung des Apothekers sollte nicht unterschätzt werden. Er gibt Empfehlungen ab, ist Sprachrohr für Patienten und berät zunehmend bei Vorsorgethemen.“ Auch die unternehmenseigene Studie „Stada Health Report“ mit 46.000 Befragten in 23 Ländern zeige, dass die Bedeutung der Apothekerschaft unverändert hoch sei. „53 Prozent der Deutschen empfinden die Beratung als sehr vertrauenswürdig. Nur dem Arzt vertrauen die Deutschen noch mehr beim Kauf von rezeptfreien Arzneien und Nahrungsergänzungsmitteln“, so Goldschmidt.

Allerdings bedeute dies nicht, dass Stada seine Produkte nicht auch bei Amazon verkaufe. „Wir nutzen alle Kanäle, wo auch unsere Kunden aktiv sind. Online-Handel ist eine neue Realität.“ Der Stada-Chef verweist in dem Zusammenhang auf verschiedene Kundentypen, von denen einige auch auf „Dr. Google“ setzten.

Mit Blick auf die vor rund einem Jahr im Arzneimittel-Lieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz (ALBVVG) neu definierten Kriterien für Rabattausschreibungen stellt Goldschmidt fest: „Wir kommen damit klar, auch wenn sich der Herstellerabgabepreis bei Generika in den letzten Jahren eigentlich nicht verändert hat. Wir fragen uns, wie das sein kann, denn immerhin kaufen wir heute teurer ein als früher. Damit haben wir in Deutschland eher an Marge verloren. Aufgrund unseres Portfolios und weil wir immer noch kostengünstiger produzieren als viele andere, ist unser Business hierzulande trotzdem gewachsen.“

Lieferengpässe: „Manchmal passieren die verrücktesten Sachen“

Von Lieferengpässen, die vor allem die Generikabranche immer wieder betreffen, ist auch Stada nicht gänzlich frei, allerdings sei man hier „grundsätzlich auf einem sehr niedrigen Level unterwegs.“ Goldschmidt: „Bei 25.000 verschiedenen Produkten wird es kein Unternehmen jemals schaffen, alles immer verfügbar zu haben. Manchmal passieren die verrücktesten Sachen: Ein Schiff sinkt mit einem bestimmten Wirkstoff an Bord, eine Fabrik brennt ab, oder es wird ein Lkw mit wichtigen Arzneimitteln gestohlen. Und manchmal liefern wir nicht aus, weil bestimmte Rohstoffe nicht unseren hohen Qualitätsansprüchen genügen.“

Positiv sieht der Stada-CEO die Entwicklung des Geschäftes mit medizinischem Cannabis, in das das Unternehmen vor fünf Jahren eingestiegen ist. „Wir sind aktuell die Nummer 2 bei Medical Cannabis in Deutschland. Wir sind im Übrigen die einzige etablierte Pharmafirma, die diese Therapieoption anbietet – nicht zu verwechseln mit dem Verkauf von Cannabis als Genussmittel. Wir verkaufen nur medizinisches Cannabis, welches von Ärzten verordnet wird und mit den Krankenkassen abgestimmt ist. Darin sehen wir eine Zukunft“, so Goldschmidt.

Möglicher Ausstieg von Bain und Cinven: In einer Sondierungsphase

Nachdem Stada 2017 und 2018 von den beiden Private-Equity-Unternehmen Bain Capital und Cinven sukzessive mehrheitlich übernommen und schließlich von der Börse genommen worden war, gibt es seit geraumer Zeit immer wieder Spekulationen über einen Ausstieg der Eigentümer. Dabei stehen ein Verkauf oder ein erneuter Börsengang im Raum. Dazu sagt Goldschmidt: „Bain Capital und Cinven besitzen dieses Unternehmen nun mehr als sieben Jahre. In der Tat denken die Eigentümer über einen möglichen Exit nach, das ist kein Geheimnis. Aktuell gibt es dazu aber noch nichts Konkretes. Ein erneuter Börsengang von Stada ist genauso denkbar wie ein Verkauf an andere Private Equity-Gesellschaften. Wir befinden uns in einer Sondierungsphase.“