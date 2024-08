Trotz steigender Umsätze – Pharma unter Druck

Im Bereich der Selbstmedikation wurden 87 Prozent des Umsatzes in den Apotheken oder von den Arzneimittel-Versendern generiert. Seitens der Ärzteschaft wird die Abgabe von OTC-Produkten durch das Ausstellen von grünen Rezepten angekurbelt. Deren Zahl stieg im aktuellen Berichtszeitraum auf 42,4 Millionen – ein Jahr zuvor waren es 40,8 Millionen.

Von den 8,3 Milliarden Euro Umsatz am OTC-Markt wurden 5,2 Milliarden Euro zur Selbstmedikation in den stationären Apotheken generiert, das sind 6,6 Prozent mehr als im Jahr zuvor. 1,6 Milliarden Euro wurden mit ärztlich verschriebenen apothekenpflichtigen Arzneimitteln (OTX) umgesetzt, das sind 8,4 Prozent mehr als 2022. Die Versender konnten mit OTC-Produkten 1,4 Milliarden Euro umsetzen und verzeichneten damit einen Zuwachs von 4,8 Prozent. 7 Millionen Euro verbuchten die Versender im Bereich der OTX für sich – damit stieg ihr Umsatz in diesem Bereich um 14,9 Prozent.

Gleichzeitig sank die Zahl der abgegeben OTC-Packungen in den Apotheken um 1,5 Prozent, die Versender konnten ihren Absatz um 1,9 Prozent steigern. Bei den OTX-Packungen legte der Absatz in Apotheken leicht zu (plus 1,3 Prozent), während die Versender hier einen Zuwachs von 10,1 Prozent verzeichnen.