Hitzschlag: Wie man Auslöser vermeidet und Erste Hilfe leistet

Literatur

[1] Schätzung der Zahl hitzebedingter Sterbefälle und Betrachtung der Exzess-Mortalität; Berlin und Hessen, Sommer 2018. Epidemiologisches Bulletin des Robert Koch-Instituts 2019;23

[2] Hitzebedingte Gesundheitsstörungen in der hausärztlichen Praxis. S1-Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin e. V. (DEGAM), Stand 06/2020, gültig bis Juni 2025, AWMF-Register-Nr. 053-052, www.awmf.org

[3] Williams ML Global warming, heat-related illnesses, and the dermatologist. Int J Womens Dermatol 2020;7(1):70-84

[4] Manivannan A et al. Use of multiple anticholinergic medications can predispose patients to severe non-exertional hyper­thermia. BMJ Case Rep 2021;14: e239873

[5] Ahmad S et al. Oxybutynin-induced hyperthermia in a patient with Parkinson’s Disease. Cureus 2021;13(4):e14701

[6] Cheshire WP, Fealey RD. Drug-induced hyperhidrosis and hypohidrosis: incidence, prevention and management. Drug Saf 2008;31(2):109-126

[7] Ebi KL et al. Heat and Health 1 Hot weather and heat extremes: health risks. Lancet 2021;398:698-708

[8] Leopoldt D. Gesundheitsgefahr Hitze. DAZ 2022;26:42

[9] Ziegenfuß T. Notfallmedizin. 8. Auflage, Springer Verlag 2022