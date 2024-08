Die Lage der Apotheken: Wie erklärt man sie den Patienten?

Die Website „Rette die Apotheken“ soll die aktuelle Situation der Apotheken für die breite Bevölkerung verständlich darstellen, erläutert er. Sie zeige, was Apotheken täglich für die Gesundheit der Menschen leisten, mit welchen Problemen sie aktuell kämpfen und was die Folgen der aktuellen Entwicklungen in der Branche seien. Denn ein weitreichendes Problem sei, dass viele Menschen nicht wüssten, welche Leistungen Apotheken erbringen – zuletzt sei das während der Corona-Pandemie deutlich geworden, als die Apotheken kaum Anerkennung für ihre Arbeit erhielten.

Auf der Website präsentieren die Initiatoren echte Stellungnahmen und Zitate von Apothekeninhabern und -personal. Das soll den Alltag realistisch darstellen. Zudem appellieren sie an alle, sich auf der Website einzutragen und die Forderungen der Apothekerschaft zu unterstützen. Somit wollen die Initiatoren von „Rettet die Apotheken“ den Apotheken vor Ort eine Stimme geben und ihre Botschaft in die breite Bevölkerung tragen.

„Die Botschaften der ABDA werden außerhalb der Branche nicht wahrgenommen“

Klose weiß auch, dass die aktuellen Umstände es zunehmend schwerer machen, die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf dieses Thema zu lenken. Krieg, Inflation und Corona haben die Menschen ausgelaugt, und kaum jemand habe noch Energie für weitere Krisen. Bisherige Appelle, beispielsweise mittels Initiativen der ABDA und anderen, seien zwar innerhalb der Apothekenbranche gut wahrgenommen worden, jedoch nicht darüber hinaus. Zu viele Menschen würden noch nicht erkennen, was Apotheken täglich leisten – stattdessen herrsche weiterhin der Irrglaube, dass Apothekeninhaber grundsätzlich gut verdienten. Er ist überzeugt: „Um wirklich etwas für die Apotheken zu erreichen, muss der Ernst der Lage auch außerhalb der Apotheken-‚Bubble‘ verstanden werden.“ Außerdem sollten sich Apothekeninhaber nicht allein auf die Hilfe von Verbänden und Politik verlassen.

In Kloses Augen liege es letztendlich an den Apothekeninhabern selbst, jetzt zu handeln. Das erfordere eine erfolgreiche digitale Transformation und einen Online-Auftritt, der rund um die Uhr die richtigen Menschen mit der passenden Botschaft erreiche: Seien es Fachkräfte, um den Personalmangel für die eigene Apotheke zu lösen oder Neukunden, um auch in der Krise stabil zu wachsen.

Er hält es nun für enorm wichtig, die Menschen auf die richtige Weise anzusprechen: „Wer nur die Fachsprache der Apotheker verwendet, erreicht die gewünschten Menschen nicht,“ so Klose. Die Initiatoren von „Rettet die Apotheken“ wüssten als Marketingexperten, wie man eine Zielgruppe so anspreche, dass sie ein Problem erkenne und sich dafür einsetzen möchte. Deswegen hab man mit der Webseite versucht, die Situation der Apotheken verständlich darzustellen und der breiten Öffentlichkeit eine Möglichkeit zu bieten, sich für die Zukunft der örtlichen Apotheken einzusetzen.

Was Apotheken jetzt tun müssen

Heutzutage ist es laut Nicolas Klose für jede Apotheke entscheidend, durch gezieltes Marketing neue Kundengruppen anzusprechen und sie für ihre Leistungen zu gewinnen. „Rettet die Apotheken“ zeige auf, dass Menschen durchaus für Apotheken begeistert werden können, indem man sie dort anspreche, wo sie täglich aktiv sind: in den sozialen Medien. Damit erreiche man eine große Reichweite und spreche gezielt diejenigen an, die Interesse an ihrer Botschaft haben. Jeder Apothekenmitarbeiter könne durch eigene Videos oder Statements dazu beitragen, die Situation verständlich zu machen und die breite Öffentlichkeit zu erreichen.