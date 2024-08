BMJ: Buschmanns Urlaubspläne verzögern keine Gesetzesvorhaben

Auch der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Tino Sorge, und der zuständige Berichterstatter der Bundestagsfraktion, Georg Kippels, waren offensichtlich irritiert – und wollten Licht ins Dunkel bringen. Ende Juli stellten sie drei schriftliche Fragen ans BMJ: Inwieweit beteiligt sich der Bundesminister der Justiz persönlich an Rechtsförmlichkeitsprüfungen von Gesetzentwürfen – und sind solche Prüfungen von dessen Urlaubsplanung abhängig? Bei wie vielen Rechtssetzungsverfahren verzögerte sich in dieser Legislaturperiode bereits die Einbringung ins Kabinett, weil Buschmann im Juli im Urlaub war? Und: Wie oft wurde die Rechtsförmlichkeitsprüfung erst nach dem Kabinettsbeschluss vorgenommen?

Alle drei Antworten des Parlamentarischen Staatssekretärs beim Bundesminister der Justiz, Benjamin Strasser, sind ernüchternd: Die Urlaubsplanung des Ministers habe keinen Einfluss auf die Prüfung von Gesetzen; insofern gibt es auch keine Angaben zu bereits verzögerten Verfahren in dieser Legislaturperiode. Zudem: Grundsätzlich hat das BMJ in Kabinettsvorlagen die Rechtsförmlichkeitsprüfung zu bestätigen. Doch es gebe Ausnahmen: Bei besonders eilbedürftigen Vorhaben könne gegebenenfalls vermerkt werden, „dass die Prüfung durch das Bundesministerium der Justiz noch nicht abgeschlossen ist, dies der Kabinettsbefassung jedoch nicht im Wege steht und die Prüfung im weiteren Verfahren nachgeholt wird“. In welchen Fällen dies in der aktuellen Legislaturperiode geschehen sei, werde aber nicht statistisch erfasst.

Sorge: Täuschung der Öffentlichkeit

Tino Sorge kann nur feststellen: „Karl Lauterbach hat offensichtlich die Unwahrheit gesagt“. Der Urlaub von Minister Buschmann habe bei der Verzögerung der Apothekenreform nie eine Rolle gespielt. Lauterbach habe diesen nur „als Ausrede vorgeschoben, um über Verzögerungen bei einem zentralen Gesetzesvorhaben seiner Amtszeit hinwegzutäuschen“. Der CDU-Abgeordnete weiter: „Das ist nicht nur eine Täuschung der Öffentlichkeit, sondern ein Armutszeugnis für das Miteinander im Ampel-Kabinett.“

Georg Kippels fügte hinzu: „Offensichtlich gibt es andere, auch inhaltliche Gründe, warum die Apothekenreform stockt. Minister Lauterbach wäre gut beraten, sich der fachlichen Arbeit zu widmen, statt vor der Presse Falschaussagen zu verbreiten“.