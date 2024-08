Zahl der ärztlichen Online-Sprechstunden um 40 Prozent gesunken

Mit dem Beginn der COVID-19-Pandemie und den staatlichen Hygiene-Maßnahmen war die Zahl der Nutzer*innen von Videosprechstunden schlagartig in die Höhe geschnellt – vor Beginn der Pandemie waren es im Jahr 2019 noch 358.000. Sie stiegen nach dem Ausbruch von COVID-19 in Deutschland um 98 Prozent auf 709.000.

TK-Chef Baas sieht die Ursachen der aktuell rückläufigen Nutzer*innen-Zahlen in der Aufhebung der Hygiene-Maßnahmen. Jedoch erkennt er auch jenseits der staatlich verordneten Kontaktbeschränkungen einen großen Mehrwert der ärztlichen Videosprechstunden: „Eine digitale Behandlung spart Anfahrtswege, Wartezeiten in vollen Arztpraxen und reduziert das Ansteckungsrisiko aller Beteiligten. Die Ärztinnen und Ärzte sind aufgrund der digitalen Behandlung flexibler in ihrer Arbeit und können den Praxisalltag effizienter organisieren. Nicht zuletzt stellen die Videosprechstunden in versorgungsschwächeren Gebieten eine gute Behandlung sicher“.

Über die „TK-Doc-App“ können die TK-Versicherten Ärzt*innen per Videoschaltung kontaktieren.