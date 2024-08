Apothekengehälter mehrheitlich über Tarif – zumindest im Westen

Allerdings zeigt sich ein deutliches Ost-West-Gefälle: Während beispielsweise in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Hessen und in Rheinland-Pfalz über 85 Prozent Angestellten ein übertarifliches Gehalt beziehen, ist es in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt nicht einmal die Hälfte. Spitzenreiter ist zumindest in unserer Umfrage Baden-Württemberg, wo 97 Prozent der Angestellten besser bezahlt werden, als es der Tarif vorgibt, gefolgt von Bayern und Nordrhein mit je 91 Prozent. Ursächlich könnte neben den vergleichsweise hohen Lebenshaltungskosten in den Städten auch die Konkurrenz an attraktiven Arbeitgebern für Apotheker*innen sein. Am unteren Ende Skala findet sich laut der Umfrage Sachsen, wo sich nur 36,4 Prozent der Mitarbeitenden über ein übertarifliches Gehalt freuen dürfen, in Sachsen-Anhalt sind es 38,7 und in Thüringen 41,9 Prozent.