In den Ländern ist das Verständnis für die Sorgen der Apotheken stets größer als im Bund. Vor allem die bayerischen Gesundheitsminister*innen zeigen sich traditionell eng verbunden mit der Apothekerschaft. Am gestrigen Donnerstag traf sich Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) mit den Chefs von Apothekerverband (BAV) und -kammer (BLAK), um sich über die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geplante Apothekenreform auszutauschen. Während Lauterbach meint, mit seinem Ansatz, das Apothekensterben beenden zu können, ist man in Bayern überzeugt: Das angedachte Gesetz würde die Arzneimittelversorgung nicht verbessern, sondern gefährden. Das geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung von BAV und Bayerischem Staatsministerium hervor.