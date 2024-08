Laut einer aktuellen Untersuchung des Barmer Instituts für Gesundheitssystemforschung (bifg), haben atemwegsbedingte Krankschreibungen in den Kalenderwochen 22 bis 27 einen neuen Höchstwert erreicht. Der Anteil der Krankmeldungen lag in diesem Zeitraum zwischen 118 und 162 Betroffenen unter 10.000 Versicherten, teilte die Barmer am heutigen Freitag mit. Allerdings sei der Trend in den letzten Wochen rückläufig.