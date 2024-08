Obwohl es in der DDR, in deren Selbstverständnis der Antifaschismus eine wichtige Rolle spielte, auch Vertreter der Pharmaziegeschichte gab, wie in Greifswald den 1947 zum Professor ernannten Johannes Valentin (1884 – 1959), der als Freimaurer den NS-Machthabern keinerlei Sympathie ent­gegenbrachte [16], wurden auch hier zunächst keine Untersuchungen zur NS-Zeit durchgeführt. Offenbar gab es auch in der DDR Skrupel, das Wirken von Kollegen in dieser Zeit darzustellen. Hierzu trug wohl auch bei, dass manches ehemalige Mitglied der NSDAP nun gewendet der SED beigetreten war [17]. Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Pharmaziegeschichte der Pharmazeutischen Gesellschaft der DDR Jürgen Schröder (1925 – 1992) dürfte der erste gewesen sein, der sich diesem Thema zuwandte und das Schicksal eines in der NS-Zeit verfolgten Apothekers darstellte [18].

Nachdem in Greifswald 1979 Pharmaziegeschichte als Lehr- und Forschungsgebiet etabliert worden war, wandte sich der dort tätige Mitarbeiter Christoph Friedrich bereits in seiner Dissertation [19] und dann in weiteren Arbeiten der Geschichte der Pharmazie im Dritten Reich zu. Nach seiner Habilitation betreute er Doktorarbeiten, und bereits der dritte Doktorand, Birger Kintzel, untersuchte die Geschichte der Hochschulpharmazie in der NS-Zeit in ost- und mitteldeutschen Universitäten wie Berlin, Breslau, Königsberg, Posen, Leipzig und Halle [20]. Die Ergebnisse sind in mehreren Zeitschriftenbeiträgen veröffentlicht worden. Sie schildern die Entwicklung von Lehre und Forschung an den jeweiligen Universitäten, wobei auch gezeigt wird, wie weit sich Hochschullehrer mit dem System einließen oder als Regimegegner oder jüdische Apotheker behindert bzw. verfolgt wurden [21]. Bedauerlich ist, dass Kintzels Arbeit nicht für weitere Universitäten fortgesetzt wurde. Eine Diplomarbeit untersuchte 1996 die Durchsetzung der NS-Ideologie im Apothekenwesen [22].