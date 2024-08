In den Zulassungsstudien wurde zweimal täglich über 16 Wochen Anzupgo auf die entzündeten Hautstellen aufgetragen. An 50 Studienzentren in Europa nahmen insgesamt 487 Patienten und Patientinnen mit mittlerem bis schwerem Handekzem teil. 159 Teilnehmende wurden in der Vergleichsgruppe mit einer Ersatz-Creme ohne Wirkstoff versorgt. Einer der Endpunke der randomisierten, doppel-blinden multizentrischen Studien war ein um mindestens zwei Punkte verbesserter Krankheitsscore. Der Score „Investigator’s Global Assessment for chronic hand eczema treatment success“ (IGA-CHE TS) geht von null (keine Hautsymptome) bis 4 (schweres Handekzem mit starker Entzündung). Es zeigte sich, dass das Arzneimittel den Krankheitsscore signifikant senkte gegenüber der Ersatz-Creme. Auch Beeinträchtigungen im Alltag durch zum Beispiel Schmerzen besserten sich. Die häufigsten Nebenwirkungen waren Reaktionen an der Anwendungsstelle.