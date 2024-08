Und so wurde Andrea König zur Amtierenden Vorsitzenden gewählt. König leitet die Apotheke im Gesundheitszentrum Brandenburg an der Havel in einer OHG und ist bereits seit Herbst 2017 Mitglied des Vorstandes. Im Oktober 2021 wurde sie zur 1. Stellvertretenden Vorsitzenden gewählt und vertrat den AVB in dieser Funktion unter anderem im Vertragsausschuss des Deutschen Apothekerverbandes.

Mit der Wahl von Andrea König zur Amtierenden Vorsitzenden war auch eine Neuwahl ihrer freigewordenen Position notwendig. Auf Vorschlag der neuen Vorsitzenden wurde Robert Langner (Löwen-Apotheke Potsdam) zum neuen 1. Stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Langner ist seit Oktober 2021 Mitglied des Vorstandes.

Die nächste ordentliche AVB-Mitgliederversammlung mit der Wahl der/des Vorsitzenden und der/des 1. stellvertretenden Vorsitzenden für den Zeitraum bis zur turnusmäßigen Neuwahl des gesamten Vorstandes im Herbst 2025, findet am 9. November in Rheinsberg statt.