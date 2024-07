Werden Bestellungen in der Apotheke direkt in die Warenwirtschaft übernommen und müssen nicht händisch erfasst werden, erleichtert das die Arbeit für das Team sehr. Bei gesund.de war das bislang in den Warenwirtschaftssystemen von ADG ( A3000 und S3000), Noventi (Prokas, AwintaOne, Jump und Infopharm) und Pharmatechnik (Ixos) möglich. Einer Mitteilung zufolge sind nun auch die Systeme von CGM (Winapo ux und Winapo 64) integriert. Damit erreiche gesund.de eine Abdeckung von über 90 Prozent des Marktes und könne eine Schnittstelle zu allen gängigen Apothekenwarenwirtschaftssystemen anbieten, heißt es.

Mit der Anbindung soll nicht nur das händische Erfassen wegfallen, sondern es sollen zudem die individuellen Informationen der an gesund.de angeschlossenen Apotheken – zum Beispiel zu Preisen, Verfügbarkeiten und Lieferfähigkeiten – immer aktuell verfügbar sein.

Um die Anbindung der Schnittstelle zu aktivieren, sollen sich Apotheken direkt mit ihrem zuständigen CGM-Gebiets-Verkaufsleiter in Verbindung setzen.