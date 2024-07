Die Ärztekammer (ÄKWL) und Apothekerkammer Westfalen-Lippe (AKWL) fordern in einer gemeinsamen Pressemitteilung vom heutigen Mittwoch den Ausbau der öffentlichen Trinkwasserspender. Vor dem Hintergrund weltweit steigender Temperaturen und zunehmender Extremwetterlagen weisen die Heilberufler darauf hin, dass es wichtig sei, Menschen die Möglichkeit zur kostenlosen Trinkwasserversorgung zu ermöglichen. Es sei wichtig, dass alle nicht nur zu Hause oder am Arbeitsplatz die Möglichkeit zur regelmäßigen Flüssigkeitsaufnahme haben, sondern auch auf den alltäglichen Wegen im öffentlichen Raum. Empfohlen werden 1,5 bis 2 Liter am Tag – bei heißem Wetter und hoher körperlicher Anstrengung ist der Bedarf größer.