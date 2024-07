Unter der gegenwärtig für alle PDE-5-Inhibitoren geltenden Rezeptpflicht erhalten die Apotheken pro abgegebener Packung gemäß § 3 Arzneimittelpreisverordnung (AMPreisV) einen Festzuschlag in Höhe von 3% zuzüglich 8,35 Euro. Da Präparate zur Behandlung der erektilen Dysfunktion als sogenannte Lifestyle-Arzneimittel nicht als GKV-Leistung verordnet werden dürfen, fällt der GKV-Rabatt nicht an. Nach einem OTC-Switch wäre die Preisbindung gemäß AMPreisV nur noch für weiterhin rezeptpflichtige Packungsgrößen, nicht aber für OTC-Packungen gegeben, die maximal vier Tabletten enthalten dürfen. Bei der Kalkulation der OTC-Preise in der Apotheke wird allerdings nicht ganz unberücksichtigt bleiben, dass die Präparategruppe der PDE-5-Inhibitoren voraussichtlich von Online-Apotheken aktiv als Gegenstand des Wettbewerbs eingesetzt wird. Im Ergebnis wird sich wahrscheinlich für rezeptfreie Wirkstoffe in Vor-Ort-Apotheken ein durchschnittliches Preisniveau einstellen, das zu einer Apothekenmarge führt, die unter der oben genannten Marge im Rx-Markt liegt.

Dem gegenüber steht unterdessen eine expansive Entwicklung der Mengenkomponente nach der Entlassung aus der Verschreibungspflicht: Die oben zitierte Analyse hat gezeigt, dass es in Deutschland einen großen Patientenbedarf bei PDE-5-Inhibitoren gibt. Konkret wurde auf Basis des entscheidungsanalytischen Modells abgeleitet, dass sich die Zahl der mit PDE-5-Inhibitoren behandelten Männer in Deutschland nach einem OTC-Switch sukzessive verdoppeln würde (Abb. 1). Folgende zusätzliche Effekte des OTC-­Switches auf den Apothekenmarkt sind vorstellbar:

Weitere neue Apothekenkunden wenden bereits PDE-5-­Inhibitoren an, beziehen allerdings ihre Präparate bis dato auf dem Schwarzmarkt oder über ein Online-Rezept in einer (ausländischen) (Versand-)Apotheke.

Das Mengenwachstum aus der Zunahme der Zahl der Verwender wird über den Packungsgrößeneffekt (Kleinpackungen á zwei oder vier Stück im OTC-Segment) zu einem überproportionalen Anstieg der Gesamtpackungen und Gesamtmargen potenziert.

Der Packungsgrößeneffekt wird daher zusätzlich zu dem Absatzeffekt infolge neuer Verwender maßgeblich dazu beitragen, dass die Zahl der insgesamt in Apotheken abgegebenen Packungen mit PDE-5-Inhibitoren nach einem OTC-Switch steigt.

Weitere Zusatzumsätze können durch Cross-Selling-­Effekte bei den Neukunden generiert werden.

Wie die Erfahrungen aus Ländern, in denen ein OTC-Switch bereits stattgefunden hat, und die Befragung der Männer in Deutschland zeigen, werden ein Teil der OTC-Käufer die Online-Apotheken als Einkaufsort gegenüber den Vor-Ort-Apotheken bevorzugen. Gravierende Unterschiede zum Online-Kaufverhalten in anderen OTC-Indikationen lassen die Daten jedoch nicht erkennen. Speziell in der Indikation erektile Dysfunktion ist überdies damit zu rechnen, dass ein Teil der Käufe spontan und aufgrund eines akuten Bedarfsfalls ausgelöst werden. In diesen Fällen kommt ein Online-Bezug als Alternative zur Vor-Ort-Apotheke ohnehin nicht in Betracht. Im Ergebnis bedeutet dies, dass sowohl die Vor-Ort-Apotheken als auch die Online-Apotheken nach einem Switch einen erheblichen Zuwachs an Verkäufen bei den PDE-5-Hemmern verzeichnen werden. Auf Basis der skizzierten Auswirkungen eines Switches auf die Zahl der Verwender und die sich ergebenden betriebswirtschaftlichen Effekte wurde eine Modellrechnung durchgeführt. Diese zeigt, wie sich die Summe der Margen, die in Vor-Ort-Apotheken mit dem Verkauf von Präparaten mit PDE-5-Inhibiteren erzielt werden, nach einem Switch verändern würde (s. Abb. 3). In dem dargestellten sehr restriktiven Szenario wurde davon ausgegangen, dass die Marge im OTC-Bereich im Zeitverlauf wettbewerbsbedingt auf 4 Euro pro Packung sinkt. Zugleich wurde unterstellt, dass der Versandhandel-Anteil mit 40% deutlich größer wird, als dies auf Basis gegenwärtiger Erkenntnisse zu erwarten ist. Unter diesen, aus Sicht der Vor-Ort-Apotheken pessimistischen Prämissen, würde die Gesamtmarge aller Apotheken aus der Abgabe von PDE-5-Hemmern von aktuell rund 31 Mio. Euro auf ca. 97 Mio. Euro (+213%) nach dem Switch steigen. Geht man von Szenarien aus, bei denen die Marge pro Packung längerfristig höher und/oder der Versandanteil niedriger als in dieser restriktiven Variante ist, fällt der Zuwachs für die Vor-Ort-Apotheken noch deutlich höher aus. Im Falle eines generellen Versandverbots für PDE-5-Inhibitoren würde die Gesamtmarge unter sonst gleichen Modellprämissen sogar von 31 Mio. Euro auf ca. 162 Mio. Euro nach dem Switch steigen. Wie dargestellt beruhen diese Berechnungen zunächst auf den Daten der skizzierten Umfrage und dem entscheidungsanalytischen Modell. Die darauf aufsetzende Prognose zu den betriebswirtschaftlichen Kennziffern kann im Sinne einer Modellrechnung nicht exakt sein. Gleichwohl wird doch deutlich, dass die positiven Umsatz- und Margen­effekte robust gegenüber in der Realität möglicherweise abweichenden Bedingungen sind. Klar wird jedenfalls, dass der Markt für PDE-5-Inhibitoren im OTC-Bereich große Umsatz- und Gewinnpotenziale für die Vor-Ort-Apotheken bietet. Die Margen werden selbst unter pessimistischen Annahmen hinreichend sein, um den ohne Zweifel gegebenen Beratungsbedarf in der Indikation auch wirtschaftlich für die Offizinen leistbar zu machen. Dabei ist auch in Rechnung zu stellen, dass die Beratungszeit bei Neukunden bzw. Erstverwendern zwar höher als im durchschnittlichen Selbstmedikationsfall liegen wird, im Falle des Wiederkaufs allerdings deutlich abnimmt.