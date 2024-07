Am vergangenen Freitag wurden die olympischen Spiele in Paris eröffnet. Und Doping ist bereits wieder ein Thema. Hintergrund ist die Starterlaubnis für elf chinesische Schwimmer, die 2021 im Vorfeld der Spiele in Tokyo positiv auf die verbotene Substanz Trimetazidin getestet wurden und nun trotzdem starten dürfen. Üblich sind vier Jahre Sperre. Doch was ist Trimetazidin eigentlich für ein Wirkstoff und warum wird er zu Dopingzwecken eingesetzt?