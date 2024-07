Aber nicht jedes Schwitzen ist harmlos. Tritt Schweiß unkontrolliert, in hohem Maße oder auch vermehrt in der Nacht aus, sollte man den Arzt konsultieren. Übermäßiges Schwitzen kann krankhaft werden und die Betroffenen in ihrer Lebensqualität stark beeinträchtigen. Bei Hyperhidrose kann es in den betroffenen Hautarealen zu Rötungen und Entzündungen kommen. Unter ihr leiden 1 bis 2% der deutschen Bevölkerung. Die Ursache einer Hyperhidrose ist oft unklar, manchmal können Infektionen, Stoffwechselstörungen oder Tumorerkrankungen verantwortlich sein. Bevor die Diagnose Hyperhidrose gestellt werden kann, muss an der Hand eine Schweißmenge von 20 mg/min pro Hand­fläche und 50 mg/min in der Achselhöhle gemessen werden. Ab dieser Grenze spricht man von Hyperhidrose und erst dann wird die Behandlung von der Krankenkasse übernommen. Wenn die lokale Therapie mit einem Deodorant nicht ausreicht, greift der behandelnde Arzt oft auf Anticholin­ergika wie Glycopyrroniumbromid, Injektionen mit Botulinumtoxin A oder operative Verfahren zurück (s. Artikel „Schweißgebadet. Was bei übermäßigem Schwitzen hilft.“ von Claudia Bruhn, DAZ 2023, Nr. 28, S. 38).