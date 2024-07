Obwohl Racecadotril gegen Diarrhö auch in der Selbstmedikation eingesetzt werden kann, passiert es in Deutschland im Praxisalltag kaum. Wer es dennoch hin und wieder abgibt, sollte an das Risiko schwerwiegender kutaner Nebenwirkungen denken. Denn vor diesen wird neuerdings in den Fachinformationen gewarnt.