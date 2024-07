Wie man Schwitzen in den Griff bekommt

Schweiß wird von den Schweißdrüsen in der Haut produziert und über die Poren auf die Hautoberfläche gebracht. Er besteht hauptsächlich aus Wasser, Natriumchlorid, Harnstoff, Kohlenhydraten, Proteinen, Fetten und Botenstoffen. Auf der menschlichen Haut sind über drei Millionen Schweißdrüsen in unterschiedlicher Dichte verteilt. Die meisten davon befinden sich an Fußsohlen, Handflächen und Stirn, keine hingegen lassen sich an den Lippen und der Eichel finden. An normalen Tagen schwitzt der Mensch zwischen 100 und 200 ml Flüssigkeit an Händen, Füßen, Hautfalten und in den Achseln aus. An heißen Sommertagen können es je nach Aktivität auch mal mehrere Liter sein.