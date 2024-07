Kanadische Pharmazeuten entwickeln sublinguales Insulin

Mit einer Größe von 51 Aminosäuren dringt Insulin normalerweise nur sehr langsam in Zellen ein und würde nach sublingualer Gabe in den äußeren Zellen der Mundschleimhaut verweilen. Um die rasche sublinguale Aufnahme zu ermöglichen, vermischen es die Forscher mit Protamin. Dieses Arginin-reiche Peptid fördert die Porenbildung in Zellmembranen und erlaubt so auch größeren Molekülen den Eintritt ins Zellinnere.