„Ohne Facebook und unser Netzwerk wären wir aufgeschmissen gewesen“

Geschichten wie die von Ingrid Schierle und Sebastian Lugmair finden sich in den sozialen Netzwerken vielfach. Marius Holzwarth selbst sagt gegenüber der DAZ, er habe vor allem eine Lösung gesucht, weil auch seine Kunden Probleme hatten, unter anderem sein Bruder. So habe er relativ schnell einen Workaround entwickelt, den ja später das Cybersicherheitsunternehmen Crowdstrike, das mit einem Update seines Antivirenprogramms Falcon das IT-Problem am Freitag verursacht hatte, auch selbst veröffentlicht habe. Ihm sei wichtig gewesen, dass die Anleitung auch für Laien umsetzbar ist und nicht zu technisch. Etwa 200 Apotheken hat er so geholfen, schätzt er. „Mir hat es ja auch Spaß gemacht und alle waren dankbar“, erklärt er. Viele Kollege*innen haben über Facebook erklärt, sich erkenntlich zeigen zu wollen. Holzwarth ist gespannt, ob sein Team nun von Süßigkeiten überhäuft wird. Für ihn und sein Team sei es eine Selbstverständlichkeit gewesen zu helfen. „Ein bisschen wie bei einer Flutkatastrophe, wo selbstverständlich alle anpacken“, sagt Holzwarth. Auch der Zusammenhalt unter den Apotheker*innen habe ihn beeindruckt: „Technisch versiertere Apotheker*innen haben anderen per Video-Call geholfen“, erzählt er.

Unglückliches Timing

Ausgelöst wurde der Ausfall durch ein fehlerhaftes Update der US-Sicherheitsfirma Crowdstrike. Das Unternehmen aus dem US-Bundesstaat Texas hatte im Laufe des Freitag bestätigt, dass es zu Abstürzen des Betriebssystems Microsoft in Zusammenhang mit dem firmeneigenen Antivirenschutz Falcon gekommen sei. Das Ereignis legte nicht nur Apotheken lahm, sondern auch Flughäfen, zum Beispiel den BER, große Konzerne, wie Mercedes, Krankenhäuser, Supermärkte und Fernsehsender. Insgesamt 8,5 Millionen Systeme sollen weltweit betroffen gewesen sein. Zeitgleich wies Microsoft noch auf einen Konfigurationsfehler bei seinen Azure-Servern hin. Ob und wie diese Ereignisse zusammenhängen, ist unklar. Für CGM war das Timing denkbar unglücklich: Das betroffene System wurde erst vor kurzem ausgerollt.

Bei CGM Lauer wurde auch am Montag noch an den Nachwirkungen des Ausfalls gearbeitet. „Ein geringer Anteil der betroffenen Apotheken konnte für einen individualisierten Support durch unser Team auch über das Wochenende noch nicht erreicht werden. Auch hierbei streben wir unter Hochdruck eine schnellstmögliche Lösung an", erklärte Alexander Rackwitz, Kommunikations-Manager der CGM-Gruppe, „unser personell erweitertes Service-Center stand und steht bei der Entstörung zur Seite."