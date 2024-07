Bisphosphonate bei Patientinnen mit Brustkrebs verordnungsfähig

Nur zur Prävention bzw. Therapie skelettbezogener Komplikationen bei fortgeschrittener Tumorerkrankungen sind Bisphosphonate derzeit zugelassen. Allerdings können auch Patientinnen im Frühstadium von der Wirkstoffgruppe profitieren. Ab sofort können die genannten Bisphosphonate im Off-Label-Use Patientinnen mit Hormonrezeptor-positivem, postmenopausalem Brustkrebs im Frühstadium verordnet werden. Der entsprechende Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) wurde Mitte April gefasst und trat am gestrigen Mittwoch in Kraft, wie der G-BA in einer Pressemitteilung verkündete.