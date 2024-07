Hat Spahn den Kaufpreis für Masken in die Höhe getrieben?

Vor einer Woche hatte Lauterbach die Einsetzung einer „Aufklärungsbeauftragten“ für die Maskenbeschaffung bekannt gegeben. Sie soll im eigenen Ministerium „ausmisten“ und „Versäumnisse aus der letzten Legislaturperiode“ ausräumen. Lauterbach hatte gegenüber der FAZ geäußert, dass er seinen Mitarbeiter*innen volles Vertrauen entgegenbringe. Viele davon waren auch schon für seinen Amtsvorgänger im Ministerium tätig – auch der damals zuständige Abteilungsleiter ist weiterhin im Amt. Woher die FAZ die kompromittierenden E-Mails erhalten hat, gab die Zeitung nicht bekannt.

Für die möglichen Fehler seines Vorgängers muss sich Lauterbachs Ministerium weiterhin verantworten. Am heutigen Freitag urteilte das Oberlandesgericht Köln über die eingelegte Berufung des BMG gegen ein vorheriges Urteil: Der klagenden Handelsfirma ILTS wurde erneut Recht gegeben. Das BMG wird aufgefordert knapp 86 Millionen Euro plus Zinsen an die Klägerin zu zahlen. Zudem bestehe ein Annahmeverzug von fast 15 Millionen FFP-2-Masken und 10 Millionen OP-Masken, gab das Gericht heute in einer Pressmitteilung bekannt.