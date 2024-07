Akute Colitis durch Bisacodyl?

Die Autoren des Lareb postulieren, dass bei den betroffenen Patienten die durch Bisacodyl gesteigerte Peristaltik den Blutfluss in den entsprechenden Gefäßen behindert oder sogar unterbrochen haben könnte. Alternativ könnte die bestehende Sauerstoffversorgung für den durch die Peristaltik gesteigerten Bedarf der Darmschleimhaut nicht ausreichend gewesen sein. Eine ischämische Colitis heilt in der Regel innerhalb weniger Tage aus, so auch in den berichteten Fällen.